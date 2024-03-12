روسيا: ندرس الاقتراح الصيني بشأن الأسلحة النووية

أشاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بمبادرة الصين التي تدعو القوى النووية إلى التوقيع على معاهدة تقضى بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، "ندرس هذا الاقتراح الصيني، الذي يأتي بالتزامن مع توجه الغرب الجماعي نحو التصعيد المستمر للوضع الدولي وتجاهل المخاطر الناجمة عن المواجهة المسلحة المباشرة بين القوى النووية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تسعى للوقوف على موقف الغرب من هذا المقترح، لمعرفة ما إذا كانت الدول الغربية مستعدة "للنظر في مثل هذه المقترحات أم لا".

وكان المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة في الخارجية الصينية سون شياوبو، قد دعا في شهر فبراير الماضي، القوى النووية إلى التوقيع على معاهدة بشأن عدم الاستخدام المتبادل للأسلحة النووية.