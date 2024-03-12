استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا بدير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين ، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طيران الاحتلال استهدفت منزل عائلة الأطرش في شارع أبو صرصور قرب منطقة المحطة في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية.