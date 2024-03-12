سلطنة عمان ترحب بمخرجات اجتماع الجامعة العربية بشأن التسوية في ليبيا

رحبت سلطنة عمان، اليوم /الثلاثاء/ بمخرجات الاجتماع، الذي عقد تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ بدعوة من الأمين العام للجامعة إلى رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

وأعادت وزارة الخارجية بسلطنة عمان - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية اليوم - التأكيد على موقف السلطنة الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الليبية والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام في ليبيا؛ بما يضمن لشعبها الشقيق مواصلة النمو والازدهار.