بعد قرار وزير التعليم.. غرامة 10 جنيهات عقوبة تغيب الطالب عن المدرسة بالقانون

وضع قانون التعليم عقوبة لتغيب الطالب عن المدرسة، وذلك فى إطار تعليمات وزير التعليم بشأن حضور الطلاب فى المدارس وعدم التغيب.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، طوال شهر رمضان.

وأكدت التعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس، ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية.

انتظام الدراسة في رمضان

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته التي تلقتها المدارس بشكل رسمي، على ضرورة انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنص على رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور في المدارس طوال شهر رمضان دون أعذار.

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في تحقيق كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية .

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت، المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني، الذي يتضمن المواد التعليمية والتدريبية، في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى؛ لتقديم المواد الدراسية بأسلوب سهل مبسط والتدريب عليها.

غرامة 10 جنيهات

وتضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر، إذ نصت على أنه: “يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون”.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

عقوبات الغياب المقررة في لائحة الانضباط المدرسي

في حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول، يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في توجيه وإرشاد الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي، ودراسة أسباب غياب الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

وفي حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المخالفة غيابا ويتم إخطار ولي الأمر بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار، وإذا استمر الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثالثة والأخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ إجراءات نقله إلى فصل آخر، وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر.

أما في حالة غياب الطالب غيابا كاملا بدون عذر مقبول أكثر من مرتين في الشهر: يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك.

وفي حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، ثم يتم إرسال إنذار أول لولي الأمر، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر، أما المعالجة الثالثة والأخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه إنذار ثانٍ يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة اخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى درسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.

درجات الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي، وذلك في سنوات النقل فقط، ويتم تقسيمها على النحو التالي:

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي:

- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100%.

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95%.

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أي مخالفات على المستوى الأول أو الثاني أو الثالث.