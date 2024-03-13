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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إشادة برلمانية بتوجيهات السيسي بضرورة التوسع في الاستثمار في الموارد البشرية.. نواب: أحد عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

  • برلماني : توجيهات السيسي تؤكد أن الإنسان ثروة مصر الحقيقية
  • نائب: الاستثمار في العامل البشري  سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة 

 

 

 

 

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.


في هذا الصدد  أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي  ، مؤكدين انها نستهدف بناء مستقبل أفضل لمصر ولأبنائها.

 

 


بداية ، قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الاستثمار في الكوادر البشرية تأكيد على أن الإنسان هو ثروة مصر الحقيقية.


وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه التوجيهات دليل على حرص الرئيس السيسي على بناء مستقبل أفضل لمصر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه التوجيهات تستهدف تنمية مهارات الشباب المصري وتطوير قدراتهم من خلال زيادة عدد البرامج التدريبية وتطوير المناهج التعليمية.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.


وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن الكوادر البشرية المدربة ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات الصناعية والطبية والتعليمية منا يحدث طفرة في الاقتصاد الوطني.

 

في سياق متصل، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التوسع في الاستثمار في الموارد البشرية ، مؤكدا أن الاستثمار في العامل البشري  سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة كونه عنصر الإنتاج الحقيقي .


و أشار " يحيي " في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن العنصر البشري يتميز بكفاءة عالية تنقصه فقط بعض الخبرات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس لما لها من مردود إيجابي على الدولة . 
 

عبد الفتاح يحيي الرئيس السيسي الاستثمارات الاجنبية التنمية الاقتصادية علي مهران

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