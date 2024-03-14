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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عربية شاومي الجديدة Xiaomi SU7 نازلة بقوة في سوق السيارات 28 مارس

عربية شاومي الجديدة
عربية شاومي الجديدة نازلة بقوة في سوق السيارات

كشفت شركة شاومي Xiaomi لأول مرة عن سيارتها الكهربائية الأولى، طراز SU7، في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من أن الشركة كشفت عن ميزات السيارة ومواصفاتها في ذلك الوقت، إلا أنها لم تبدأ بعد في البيع كما لم تشارك شاومي تفاصيل التسعير أيضًا. ومع ذلك، يبدو أننا لن نضطر إلى الانتظار لفترة أطول لمعرفة ذلك.

أعلنت شاومي اليوم رسميًا أنها ستطلق سيارة Xiaomi SU7 في الصين يوم 28 مارس. وقد أعلنت الشركة عن ذلك من خلال منشور على موقع Weibo حيث كشفت أيضًا أنه سيكون لدى المشترين المهتمين فرصة لتجربة سيارة Xiaomi SU7 بدءًا من 25 مارس.

بدأت حجوزات السيارة بالفعل في الصين، حيث يشارك في العملية 59 متجرًا عبر 29 مدينة صينية.

تعتبر Xiaomi SU7 سيارة كوبيه من الفئة C بتصميم رياضي وتأتي بإصدارين - إصدار عادي وإصدار Max.

يعرض إصدار Max ، كما يوحي اسمه ، جميع الميزات المتطورة التي تتوقعها من سيارة كهربائية حديثة. يحتوي على نظام دفع رباعي بمحركين مزدوجين يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.78 ثانية فقط. كما أن سرعتها القصوى مثيرة للإعجاب أيضًا، حيث تبلغ 265 كيلومتر في الساعة.

هذا لا يعني أن النسخة العادية أقل جاذبية. لديها إعداد قيادة خلفي بمحرك واحد مع زمن تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.28 ثانية.

في الداخل، يتميز "مقصورة القيادة الذكية" من شاومي بنظام بخمس شاشات مدعوم من شريحة Snapdragon 8295. كما تحتوي SU7 على شاشة رئيسية بحجم 16.1 بوصة بدقة 3K مع دعم لـ CarPlay و AirPlay.

تم تصميم التصميم الداخلي بمقاعد رياضية من جلد نابا وإضاءة محيطية وسقف زجاجي كبير بمساحة 5.35 متر مربع. كما أنها مجهزة جيدًا بالصوت أيضًا، حيث تعمل بنظام صوتي مكون من 25 مكبر صوتًا مع دعم Dolby Atmos.

يمكن للسيارة أيضًا التفاعل بسلاسة مع أجهزة Xiaomi Home IoT، وذلك بفضل دعم HperOS.

Xiaomi شاومي Xiaomi SU7 Weibo Dolby Atmos

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