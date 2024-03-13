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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أحمد رفعت لاعب نادي
أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر

كشف استشاري القلب والقسطرة التداخلية والمشرف على حالة أحمد رفعت، الدكتور عمرو عصمان، عن استقرار حالة اللاعب، ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل الآن.

قلبه توقف ساعة ونصف".. الطبيب المعالج للاعب المصري أحمد رفعت يكشف آخر تطورات حالته الصحية (فيديو) - RT Arabic
أحمد رفعت 

سبب تعرض أحمد رفعت لوعكة صحية شديدة 

وأضاف عصمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج “الماتش”: “الطاقم الطبي المكلف بعلاج اللاعب تأكد من سلامة عضلة القلب لديه، وخلو القلب من أي أمراض، وتم التأكد من عدم وجود اضطراب الأملاح، وتم إعطاء اللاعب أدوية لخفض نسب الحموضة في الجسم”.

وتابع: “هناك نسب حموضة جامدة في جسم اللاعب أحمد رفعت، بالإضافة إلى وجود حموضة في الدم، موضحًا أن أسباب وجود اضطراب الأملاح في الجسم نتيجة فقدان الجسم للسوائل”.

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أحمد رفعت تناول كميات كبيرة من القهوة

وواصل عصمان: “أحمد رفعت تناول كمية كبيرة من القهوة، قبل المباراة، مما أدى إلى تزايد سرعة نبضات القلب، بالإضافة إلى صوم اللاعب لمدة أكثر من 12 ساعة، وبذله مجهودا كبيرا، مما أدى لحدوث اضطراب الأملاح في الجسم، وتكون ثاني أكسيد الكربون في الجسم”.

وأردف: “يجب على القائمين على تنظيم البطولات المحلية لكرة القدم عدم لعب أي مباريات في اليوم الأول من رمضان، وتأجيل أي مباريات لليوم الثاني من بداية الشهر الكريم، حتى يتعود الجسم على الصيام”، لافتا إلى أن تناول المنبهات قد يزيد من نبض عضلة القلب، ويجب على كل لاعب التنسيق مع طبيب الفريق للتأكد من سلامته.

وتابع: “الكشف الطبي الذي يجرى على اللاعبين وسيلة للتأكد من سلامتهم، ولكن اضطراب الأملاح يحدث في لحظة، وهذه أحد الأسباب التي تعرض لها اللاعب أحمد رفعت”.

وبختام تصريحاته قال الدكتور عمرو عصمان: “أحمد رفعت حالته الآن أفضل من اليوم السابق، والجهاز العصبي لم يتأثر والمخ سليم، وهناك احتمالية لعودته للملاعب مرة أخرى”.

حالة خطرة وتنفس صناعي.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت
أحمد رفعت 

بيان نادي فيوتشر

من جانبه أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يكشف من خلاله التطورات الأخيرة لـ حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق.

وقال النادي في بيانه: “يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام”.

وتابع البيان: “عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.

وأكد البيان أن إدارة النادي تتابع الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لـ أحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت من مواليد 20 يونيو 1993 ويلعب مع نادي فيوتشر و‌منتخب مصر في مركز الجناح وسبق وأن لعب بصفوف أندية إنبي والزمالك والمصري.

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