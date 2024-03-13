بعد أزمة اللاعب أحمد رفعت.. أسباب توقف عضلة القلب والعلاج السريع

تصدر اسم اللاعب أحمد رفعت، تريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عقب وقوعه وسط أرض الملعب،

وكان قد أصدر نادي مودرن فيوتشر، بيان بشأن إصابة لاعبه أحمد رفعت توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب، قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.

أسباب توقف عضلة القلب والعلاج السريع

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، توقف عضلة القلب (التوقف القلبي) هو حالة طارئة خطيرة تحدث عندما يتوقف عمل القلب بشكل مفاجئ ولا يضخ الدم بشكل صحيح إلى الأعضاء الحيوية. قد تكون أسباب توقف عضلة القلب متعددة ومتنوعة، وتشمل:

انسداد الشرايين التاجية: يحدث نتيجة تكون تجاويف ضيقة أو انسداد في الشرايين التاجية التي توفر الدم والأكسجين للعضلة القلبية. قد ينجم هذا الانسداد عن تراكم الدهون والكولسترول في جدران الشرايين (تصلب الشرايين) أو نتيجة جلطة دموية.

اضطرابات في النظم الكهربائية للقلب: يمكن أن تتسبب تشوهات في النظم الكهربائية للقلب في توقف عضلة القلب. قد يكون ذلك نتيجة انخفاض نشاط العقدة الجيبية أو حدوث انتظام غير طبيعي في إشارات القلب.

تجمع السوائل في الرئتين: يمكن أن يحدث توقف عضلة القلب نتيجة تجمع السوائل في الرئتين، مما يؤدي إلى انخفاض قدرة الرئتين على التبادل الغازي وتقليل مستويات الأكسجين في الدم.

صدمة كهربائية: توقف عضلة القلب يمكن أن يحدث نتيجة صدمة كهربائية شديدة، مثل صعقة كهربائية عابرة.

علاج توقف عضلة القلب السريع

علاج توقف عضلة القلب السريع يتطلب رد فعل طارئ وفوري، ويشمل الإجراءات التالية:

الاتصال بالطوارئ: قم بالاتصال بخدمة الطوارئ على الفور للحصول على المساعدة الطبية اللازمة.

إجراء عمليات إنعاش القلب الرئوي (CPR): إذا كنت مدربًا على إجراء عمليات إنعاش القلب الرئوي، قم ببدء الإجراء على الفور حتى تصل المساعدة الطبية. إذا لم تكن مدربًا، فحاول طلب مساعدة من شخص مدرب أو اتبع التوجيهات التي يمكن أن تقدمها خدمة الطوارئ عبر الهاتف.

استخدام الديفيبريليتور: إذا كان متوفرًا، فقد يستخدم الديفيبريليتور لإعادة تنشيط القلب واستعادة نظمه الطبيعي. يجب استخدام الديفيبريليتور بواسطة فريق طبي مدرب.

إذا توقفت عضلة قلبك، فالعلاج السريع والفعال يعتمد على توفر الرعاية الطبية المستعجلة والإسعافات الأولية. لذا، يُنصح بالحصول على تدريب في إجراءات إسعاف القلب والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، والاتصال بالخدمات الطبية الطارئة في أقرب وقت ممكن.

مع الأخذ في الاعتباراستشارة متخصص في الرعاية الصحية للحصول على المعلومات والإرشادات الأكثر دقة وتحديدًا لحالتك الشخصية.