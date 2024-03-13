شائعات بشأن اتجاه سامسونج لتغيير تصميم ساعتها الذكية.. ماذا تخبئ لمتابعيها؟

أثارت مجموعة من الشائعات بشأن الإصدار الجديد من الساعة الذكية لشركة سامسونج الجدل، خصوصا وأن الشائعات تشير إلى اتجاه سامسونج إلى تغيير تصميم ساعتها الذكية والعودة إلى التصميم المربع وذلك على غرار ساعتها الذكية Galaxy Gear الصادرة في عام 2013.

ووفقا لموقع “ .digitaltrends ”تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت الشركة ستعيد الأناقة الكلاسيكية للساعات المستطيلة أو ستقوم بمفاجأة الجميع بتصميم جديد لساعتها كليًا، وذلك مع اقتراب موعد الكشف عن "Galaxy Watch 7" القادمة، أو إذا كانت ستنتظر لمدة عام آخر وذلك قبل إجراء هذا التغيير الكبير في التصميم.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على القيام بإطلاق الشركة لواحدة من أولى ساعاتها الذكية، يبدو أن الشركة تتطلع إلى التخلي عن التصميم الدائري لساعتها الذي أصبح مرادفًا لساعتها الذكية Galaxy.

وأفاد الموقع بأن الشركة تتطلع إلى القيام بإعادة التصميم المربع لساعاتها الذكية، ومن المفترض أن يكون التصميم القادم مشابهًا لتصميم النماذج السابقة، مثل Galaxy Gear و Gear 2 و Gear Live.

وأطلقت سامسونج هذه النماذج وذلك منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد طغت منذ ذلك الحين على العديد من النماذج لتصاميم الساعات الذكية الدائرية.