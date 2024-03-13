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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

الدولار
الدولار

تخوض الحكومة الفترة الحالية كما صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حاربا لإعادة الانضباط للسوق المصري، حيث وجهت وزارة الداخلية الكثير من الحملات الأمنية لتجار العملة بالسوق السوداء ولضبط جرائم "الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي" الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.

الدولار 

انحسار السوق السوداء

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن مدبولي أوضح خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأضاف مدبولي أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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الحكومة تعلن عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا لمعدلاتها وانحسار السوق السوداء

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أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال.. رئيس بنك مصر: انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي| أخبار التوك شو

وقال إن البنوك ومكاتب الصرافة، بحسب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بدأت في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه.

وأوضح أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضا زيادة في تحويلات الدولار من شركات السياحة إلى الجهاز المصرفي والحصول على الجنيه.

مصدراً أساسياً لتوفير النقد الأجنبي

تعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً أساسياً تعتمد عليه الحكومة اضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات.

مدبولي 

ضرب بيد من حديد

وفي وقت سابق، قال مدبولي: شغلنا الشاغل مع التجار في المرحلة الجاية هو ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع".

وتابع "تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج".

ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جهود الدولة ستستمر خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة في سبيل ضبط الأسواق.

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري بالتوازي مع جهود الدولة "للضرب بيد من حديد" على المضاربين في السوق السوداء ستساهم في ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية بشكل تدريجي.

حركة جديدة في تحويلات المصريين

كما قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي انتعشت مجددا.

المستشار محمد الحمصاني

مصدر دخل قومي هام

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع التدريجي لتحويلات المصريين في الخارج كما اشار رئيس مجلس الوزراء مؤشرا في غاية الأهمية يوضح جودة وكفاءة المصريين في العمل، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح معطي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، فالعملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة بأنها تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية وتقلل التضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره.

واختتم: “ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشرا قويا لنجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي”، معقبا: “تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة كمصدر دخل قومي هام في مصر”.

أحمد معطي

5 مصادر للنقد الأجنبي 

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن الدولة المصرية تمتلك الكثير من مصادر النقد الأجنبي اهما "تحويلات المصريين بالخارج" التي بدأت استعادة دورها كما أشار رئيس الوزراء بعد جهود الحكومة في تكثيف ضربتها الامنية للسوق السوداء.

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بعد قرارات المركزي.. رئيس بنك مصر: انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا

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برلماني: سعر الصرف سبب رئيسي في قلة تحويلات المصريين بالخارج

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك 5 مصادر للدخل وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي تتمثل في:

الدكتور عادل عامر
مدبولى لسوق السوداء الدولار مصادر للنقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي

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