سنكتب التاريخ أمام الأهلي .. تصريحات مثير من رئيس نادي سيمبا التنزاني

نشر ماهر همام نجم الأهلي السابق تصريحات رئيس نادي سيمبا التنزاني بشأن مباراتهم مع الأهلي

وكتب همام من خلال حسابه على فيس بوك :" رئيس نادي سيمبا التنزاني :" سنكتب تاريخاً جديداً أمام النادي الأهلي بإقصائهم من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ".

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلى لفريق سيمبا التنزاني فى دور ربع النهائى، والتى أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، أحد يومي 29 و30 مارس الجاري، في دار السلام بتنزانيا.

فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل بالقاهرة.