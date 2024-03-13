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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودرن فيوتشر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت، لاعب الفريق، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الأن داخل المستشفى.

ونشر هيثم عرابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوست خاص لجماهير الاتحاد السكندري.. قبل ما أبدأ كلامي أحب أطمنكم أحمد الحمد لله وضعه أحسن وإن شاء الله متفائلين باللي جاي وربنا يكمل شفاه علي خير، ادعوا له يقوم بالسلامة".

وأكمل: "بالنسبة لجماهير الاتحاد موقفكم مستحيل يتنسي سواء أثناء المباراة أو بعدها عند المستشفي، وعلي مدار 3 أيام في الإسكندرية رجالة طول الوقت معانا في المستشفى، لحد اللحظة اللي بكتب فيه البوست وده بيدل علي جدعنة ورجولة وكلمة شكر لكم مش كفاية".

وأضاف: "وشكر خاص وتقدير للحاج محمد مصيلحي علي جهوده ووقفته معانا من أول لحظة.. دعواتكم ربنا يشفي أحمد و كل مريض".

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