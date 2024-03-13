كلاب ودش ساقع.. انهيار أوس أوس ومحمد ثروت في رامز جاب من الآخر

حل الفنان محمد ثروت والفنان أوس أوس ، ضيفا الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” ، للفنان رامز جلال.

رامز جلال ساخرا من محمد ثروت وأوس أوس: معانا رواد التمثيل العشوائي

وسخر رامز جلال من محمد ثروت وأوس أوس قائلا:" بينافسوا بعض ولسانهم طويل وعصبيين، واحد شغال ومنتشر ومقضيها إفيهات والتاني كل لما يجيلوا دور يقول لأ، ومعانا ومعاكوا رواد التمثيل العشوائي في مصر".

«أوس أوس» في رامز جاب من الآخر: هنموت هنا |شاهد

وبدأ رامز جلال، في تنفيذ فقرات المقلب في محمد ثروت وأوس أوس، وظهرت ملامح الخوف على أوس اوس وردد :" هنموت هنا".

"حيوانات لأ"|صراخ ورعب أوس أوس ومحمد ثروت بعد رؤية كلب رامز جلال

وقام “جلال”، بإدخال كلب على محمد ثروت وأوس أوس، وبدأ أوس أوس في الصراخ بشدة، وردد قائلا "حيوانات لأ ".

وظهرت ملامح الخوف والرعب على وجه محمد ثروت وأوس اوس مع بدء تنفيذ فقرات مقلب رامز جلال.

رامز جاب من الآخر.. محمد ثروت يضع "روج" لـ أوس أوس

وطلب رامز جلال من محمد ثروت بوضع “روج” لأوس أوس أثناء تنفيذ المقلب، وبالفعل قام محمد ثروت بوضع الروج لأوس أوس.

"موسم التزاوج".. صدمة أوس أوس ومحمد ثروت بعد ظهور نعام رامز جلال

وقال رامز جلال، بوضع محمد ثروت وأوس أوس في مكان مغلق وجعلهما في مواجهة نعام، وقام رامز جلال باستفزاز النعام كي يقترب من أوس أوس ومحمد ثروت.

وردد رامز جلال قائلا:" خلي بالكوا دول في موسم التزاوج دلوقتي".

وقام رامز جلال بإسقاط محمد ثروت وأوس اوس في حوض ممتلئ بمياه منخفضة الحرارة بشكل كبير.

رامز جاب من الآخر

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.