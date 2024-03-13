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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن|تفاصيل الحلقة 3 من مسلسلات رمضان.. تامر حسني يرد على الهجوم ضده بسبب أحد الإعلانات

الحشاشين
الحشاشين

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» 

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل العتاولة أحداثاً مثيرة حيث تصاعدت الأحداث وأصبحت أكثر سخونة بعد خطف شقيقة العتاولة والتي تجسد دورها مريم الجندي.

 

الحشاشين الحلقة 3 .. حسن الصباح في أزمة بعد وفاة الخليفة المستنصر
شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الحشاشين،  وقوع حسن الصباح في أزمة بعد وفاة الخليفة المستنصر وإصرار الوزير بدر الدين الجمالي على تنصيب الابن الأصغر المستعلي مكانه بدلا من شقيقه الأكبر نذار.

 

الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نفادي يريد الزواج من أمينة خليل وأول ظهور لحزلقوم

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الكثير من المواقف الطريفة والتى جمعت شخصية الكبير أحمد مكي بمحمد ثروت ضيف الشرف.

 

شركة مصرية.. تامر حسني يرد على الهجوم ضده بسبب أحد الإعلانات

علق الفنان تامر حسني علي هجوم عدد من متابعيه بسبب إعلانه إلى إحدى الشركات الغذائية.
 

حسن الرداد: أول مرة أقدم شخصية تشبه "محارب"

أكد حسن الرداد أن هذه هى المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية تشبه محارب في مسلسله الذي يحمل نفس الاسم وينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

الموسم الرمضاني الحالي الموسم الرمضاني حسن الرداد محمد ثروت مسلسل العتاولة مسلسل الحشاشين مسلسل الكبير

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