الاحتلال يشن غارتين على عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان

أفادت شبكة العربية ، اليوم الأربعاء، بشن قوات الاحتلال غارتين على عيتا الشعب وميس الجبل جنوبي لبنان.

كما أنطلقت غارتان على بلدة اللبونة جنوبي لبنان.

وفي هذا السياق، أعلن حزب الله استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق أكد حزب الله اللبناني ‏استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته مباشرة‌.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف حوالي 4500 هدف لحزب الله، معظمها في لبنان وأيضًا في سوريا، وذلك وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر.