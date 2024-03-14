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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد جدل مسلسل الحشاشين.. مؤرخ تاريخي يكشف من أين أتت اللغة العامية ومتى؟|فيديو

الحشاشين
الحشاشين

تحدّث رحاب الدين الهواري المؤرخ والباحث التاريخي بعد الجدل الحادث بعد تداول العامية في مسلسل الحشاشين، قائلاً: إن هناك كتاباً عظيماً للغوي الدكتور "شوقي ضيف" بعنوان: "العامية فصحى محرفة" ، وهذا الكتاب صدر منذ أكثر من 40 عاماً، لافتاً إلى أن الكتاب يتحدث عن أن العامية الحالية بدأت خلال القرون الأولى لفتح العرب لمصر.


وأضاف " الهواري" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن العامية التي نتحدثها حالياً، منذ القرن السابع الميلادي ، وذلك مع استخدام بسيط لبعض الأفعال في الفصحى والضمائر .


وتابع:"في القرن السابع، كانت اللغة القبطية المصرية قبل دخول الإسلام لمصر، مع نزول عدد كبير من القبائل العربية، خاصة القبائل الهلالية التي أتت إلى مصر بعد دخول الإسلام، هذا المزيج خلق العامية الحالية التي نتحدثها".

مؤرخ العرب العامية القرن السابع الفصحى

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