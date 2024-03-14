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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

شاركت رانيا أبو النصر، زوجة ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وخطفت زوجة ماجد المصري الأنظار بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وكشف تصميم فستان زوجة ماجد المصري عن رشاقتها وقوامها المثالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال.

وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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