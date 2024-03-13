فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي سليم بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض في الأسود فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت بليزر باللون الأسود ذات ازرار ذهبية كبيرة الحجم.

واستكملت مي سليم إطلالاتها اللافتة بمجموعة مجوهرات ثمينة، حيث ارتدت الساعة كبيرة الحجم في اليدم، مع بعض الخواتم في اليد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الجرئ، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه، والرموش الصناعية، وإبراز العين بالكحل الأسود والايشادو اللامع.

واستكملت لمساتها الجمالية بترك خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة مموجة أعلى الكتف، بطريقة تخطف الانظار.