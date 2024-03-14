تشبه العروسة.. غادة عادل تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة غادة عادل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت غادة عادل في الصور بإطلالة تشبه العروسة كما وصفها رواد السوشيال ميديا، حيث ارتدت فستانا طويلا أبيض اللون وذا أكمام مصنوعة من القماش التل الشفاف.

وتزينت غادة عادل بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عادل على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.