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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مهندس ديكور الحشاشين : التصوير الخارجي للمسلسل تم في "كازاخستان"|فيديو

صدى البلد

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إن التصوير الخارجي لمسلسل الحشاشين تم في "كازاخستان"، و جزء المياه و المركب تم تصويره في "ملطا"، و باقي التصوير تم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي.

 600 عامل شاركوا في بناء ديكور مسلسل الحشاشين


وأضاف "فايز خلال لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن ديكور مسلسل " الحشاشين" أستغرق حوالي "6 أشهر لتجهيزه، لافتاً إلى أن الديكور هو البذرة الأساسية ، لأنه يعمق إحساس المخرج و الممثلين.


وأشار أحمد فايز مهندس ديكور  مسلسل الحشاشين إلى، أن هناك 600 عامل شاركوا في بناء ديكور مسلسل الحشاشين، من بينهم نقاشين ،وحدادين و نجارين، وغيرهم.

الحشاشين مسلسل الحشاشين مصر كازاخيستان ديكور مسلسل الحشاشين

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