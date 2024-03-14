مهندس ديكور الحشاشين : التصوير الخارجي للمسلسل تم في "كازاخستان"|فيديو

قال أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، إن التصوير الخارجي لمسلسل الحشاشين تم في "كازاخستان"، و جزء المياه و المركب تم تصويره في "ملطا"، و باقي التصوير تم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي.

600 عامل شاركوا في بناء ديكور مسلسل الحشاشين



وأضاف "فايز خلال لقائه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن ديكور مسلسل " الحشاشين" أستغرق حوالي "6 أشهر لتجهيزه، لافتاً إلى أن الديكور هو البذرة الأساسية ، لأنه يعمق إحساس المخرج و الممثلين.



وأشار أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين إلى، أن هناك 600 عامل شاركوا في بناء ديكور مسلسل الحشاشين، من بينهم نقاشين ،وحدادين و نجارين، وغيرهم.