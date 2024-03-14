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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة وبيان هام لوزارة الدفاع السورية

ارشيفي
ارشيفي

 
نجحت قوات الدفاع الجوي السورية  في إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب.

وقالت الوزارة في بيان لها؛ "تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب من إسقاط وتدمير خمس طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على نقاط الجيش والسكان المدنيين في المناطق الآمنة.

وفي وقت سابق؛ استهدف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة مواقع الإرهابيين في محيط قرية القرقور بريف حماة الغربي.


وكانت وحدات الجيش العربي السوري ‏ العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي نفذت عملية نوعية استهدفت بها  عدة مجموعات من إرهابيي "جبهة النصرة" وعدد من آلياتهم في محيط الفوج 111 ومحيط مدينة دارة عزة غرب حلب بضربات متتالية بأكثر من 10 طائرات مسيّرة انتحارية FPV وما تزال العملية مستمرة حتى اللحظة.

كما استهدفت أيضا طائرة مسيّرة انتحارية FPV تابعة للجيش السوري  مجموعة من إرهابيي "جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد" في محيط قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب.

كما تم اعلان ‏مقتل 7 إرهابيين من إرهابيي "أنصار التوحيد" وإصابة نحو 14 آخرين خلال الغارات الجوية الأخيرة على مواقع ومعسكر تدريب للإرهابيين في محيط قرية بسنقول بريف إدلب الجنوبي.

 

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