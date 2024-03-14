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أخبار البلد

تشييع جثمان نقيب الأطباء الأسبق من مصر الجديدة| صور

صدى البلد

شيعت جنازة الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، من مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة، عقب صلاة الظهر.

ونعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب أطباء مصر الأسبق. 


وتقدم اتحاد الأطباء العرب بخالص العزاء للراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

يشار إلى أن الدكتور حمدي السيد أحد أبرز جراحي القلب في مصر، وعمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، ورئيسا للجنة الصحة بمجلس الشعب سابقا، كما تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر لأربع دورات متتالية، وله العديد من الإسهامات الثرية في مجالات الصحة.

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اتحاد الأطباء العرب بمصر الجديدة تشييع جثمان نقيب الأطباء نقيب الأطباء الأسبق نقيب أطباء مصر

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