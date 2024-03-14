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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. شقيقة حبيبة الشماع تكشف الحالة الصحية لـ فتاة الشروق

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

قالت شقيقة حبيبة الشماع فتاة الشروق، إن حالة شقيقتها الصحية تدهورت، ولكنهم ما زالوا في انتظار معجزة من السماء.

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شقيقة حبيبة الشماع: حالتها تدهورت وتحتاج معجزة

وأضافت شقيقة حبيبة الشماع فتاة الشروق، أن حالة حبيبة الشماع متدهورة، معلقة “بس الحمد لله احنا عندنا يقين بأن ربنا هيستجيب وهيجبرنا مهما الدكاترة قالت، وهتقوم معانا ربنا لا يعجزه شيء هو قادر على كل شيء بس ساعدونا في الدعاء حتى الإجابة”.

وأكملت شقيقة حبيبة الشماع، “اللهم إني وضعت حبيبة الشماع في ودائعك يا الله وودائعك لا تضيع أبدا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدري فاشفها وتولها وارحم ضعفها وعافها يارب العالمين”.

وقالت والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، “اسمي دينا إسماعيل ٤٧ سنة - ربة منزل، وبنتي حبيبة الشماع ٢٢ سنة خريجة كلية إعلام، واللي حصل يوم الواقعة أن حبيبة كانت في البيت، وكانت رايحة مصر الجديدة، وركبت أوبر لكن فجأة حصل اللي حصل، ولقيت حد بيتصل بيا وبيقولي بنتي مرمية في الطريق واتنقلت المستشفي”.

وتابعت والدة حبيبة الشماع في التحقيقات، “يوم ٢١ فبراير حبيبة طلبت أوبر حوالي الساعة ٦.٣٠ كانت رايحة من مدينتي لمصر الجديدة، وبعد حوالي ربع ساعة جالي تليفون من تليفونها من واحد بيقولي أن حبيبة مرمية على طريق السويس ومصابة وتم نقلها لمستشفى الشروق العام، وبعدها تم تحويلها للمركز الطبي، وأن الاصابات اللي فيها كبيرة”.

وأكدت والدة حبيبة الشماع، “الشخص ده قالي أنه شاف حبيبة وهي بتنط من عربية على الطريق وأن العربية دي لونها أبيض، وكمان قالي أنه اتكلم مع حبيبة قبل ما تفقد وعيها وقالت له الراجل ده كان عايز يخطفني وهي نطت عشان تهرب منه، وده قبل كارتة مدينتي بحوالي ٢٠٠ متر، باتجاه مصر الجديدة”.

وتابعت والدة حبيبة الشماع، “لما روحت المستشفى حبيبة كانت مش في وعيها خالص وفاقدة الوعي تماما وعرفت أن بنزي عندها كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكدمات في جسمها، وأنا بوجه اتهام لسائق أوبر بمحاولة خطف بنتي والتسبب في إصابتها بالإصابات اللي قولتها نتيجة أن خوفها وخلاها تنط من العربية”.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، كما ينظر قاضي المعارضات قرار تجديد حبس المتهم - سائق أوبر - في واقعة تسببه بإصابات فتاة الشروق حبيبة الشماع، وذلك بعد الاستماع لأقوال شاهد العيان في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات إصابة حبيبة الشماع بإصابات بالغة في الرأس وكسر في المخ ونزيف.

حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق محاولة خطف طريق السويس خطف بنت

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