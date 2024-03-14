زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: رفض إسرائيل حل الدولتين خطأ فادح

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن رفض إسرائيل حل الدولتين خطأ فادح، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

وتابع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي:" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام".

وأكمل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي:" نتنياهو يخضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".