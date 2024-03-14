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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد القبض عليها ..مفاجأة غير سعيدة تنتظر التيكتوكر جوليا الأردنية

جوليا الاردنية
جوليا الاردنية

بدأت جهات التحقيق المختصة في الجيزة التحقيق مع التيك توك جوليا لاتهامها ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الأفعال. 

نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. 

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة، القبض على فتاة التيك توك جوليا و في الجيزة، لاتهامها ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا و، وذلك بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الإجتماعي حيث كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

وبمواجهة المتهمة فتاة التيك توك أمام فرق المباحث في الجيزة قررت بأنها قامت بتصوير الفيديو والتعمد بالظهور بشكل غير لائق وفاضح لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تحقق من ورائها أرباح.

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