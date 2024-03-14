شوقي علام: المحن بوابات المنح.. والرسول يعلمنا التفاؤل والأمل

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمنا التفاؤل والأمل والانطلاق في الحياة دون يأس وهو ما ستلزم أن ينظر الإنسان لتصحيح نفسه وأعماله.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإنسان لا ينظر إلى غيره نظرة استكبار بطاعاته، مؤكدا أن الإنسان في الكون لا بد أن يكون مؤمن لله.



وتابع مفتي الديار المصري، أنه يجب ألا نيأس من أي شئ لأن الأزمات تشد من عزيمة الإنسان ولا تضعفه، والمحن هي بوابات المنح، والقرآن الكريم قال “أن مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا”

