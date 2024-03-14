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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : إسرائيل لا تملك خطة لنقل سكان غزة من رفح

صدى البلد

في بيان صدر مؤخراً عن البيت الأبيض، أثيرت مخاوف بشأن الغارة الإسرائيلية على منشأة تابعة للأمم المتحدة في غزة، وذلك وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

وأعرب البيت الأبيض عن مخاوفه إزاء الوضع، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الحادث. 

ومع ذلك، امتنع البيت الأبيض عن تأكيد التقارير المتعلقة بخطط إسرائيل المزعومة لنقل السكان من مدينة رفح، مشددًا على ضرورة إجراء مزيد من التحقق.

علاوة على ذلك، لم يؤكد البيت الأبيض أو ينفي التقارير التي تحدثت عن لقاء محتمل بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في سلطنة عمان. وشددت الإدارة الأمريكية على أهمية جمع المزيد من المعلومات قبل الإدلاء بأي تصريحات رسمية حول هذا الموضوع.

وعلى الرغم من هذه التطورات، أكد البيت الأبيض التزامه بتزويد إسرائيل بالأسلحة اللازمة لضمان دفاعها. ويؤكد هذا على مشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل في مسائل الدفاع التي يتحدثوا عنها، أو بشأن الحرب التي يباد فيها مدنيون غزة.

 

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