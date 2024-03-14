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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يجدد عقد ظهيره الأيمن إلى عام 2028

ارسنال
ارسنال

في صفقة قوية، أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم الخميس توقيع بن وايت، ظهير أيمن الفريق اللندني على عقد يمتد حتى صيف 2028.

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ويشمل الاتفاق الجديد أيضا بند يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي.


وعلق البرازيلي إيدو، المدير الرياضي للنادي اللندني: "الجمهور يحب بن وايت، وإدارة النادي أيضا، ونتطلع لأن نستمتع بأدائه لسنوات مقبلة".

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق "بن وايت ركيزة أساسية ولاعب محترف يتسم بعقلية الانتصارات، ويعد نموذجا يحتذى به بفضل التزامه يوميا".

 

يذكر أن بن وايت البالغ 26 عاما انتقل إلى صفوف آرسنال في صيف 2021 قادما من برايتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي 
1- آرسنال 64 نقطة 
2- ليفربول 64 نقطة 
3- مانشستر سيتي 63 نقطة 
4- أستون فيلا 55 نقطة 
5- توتنهام هوتسبير 53 نقطة 
6- مانشستر يونايتد 47 نقطة 
7- وست هام يونايتد 43 نقطة 
8- برايتون 42 نقطة 
9- وولفرهامبتون 41 نقطة 
10- نيوكاسل

أرسنال الدوري الإنجليزي بن وايت

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