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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتخابات الرئاسية الروسية.. فتح مراكز الاقتراع في شرق البلاد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية

افتتحت مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الخميس في إقليم كامتشاتكا ومنطقة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأفادت وكالة نوفوستي الروسية، بأن ما يقرب من 200 مركز اقتراع في كامتشاتكا.

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية بافيل أندريف، إنه لم تكن هناك مشاكل خطيرة أثناء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن 3.75 مليون شخص قدموا طلبات للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت، وأشارت أيضًا إلى أنه منذ 25 فبراير، صوت ما يقرب من 740 ألف شخص مبكرًا في 32 منطقة.

وفي 8 فبراير، أصبح معروفا أن أربعة مرشحين سيشاركون في الانتخابات وستظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع هؤلاء هم نائب مجلس الدوما ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي، ونائب رئيس مجلس الدوما، والمرشح من حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف، ونائب مجلس دوما الدولة عن الحزب الشيوعي في الاتحاد الروسي نيكولاي خاريتونوف، وكذلك الرئيس الحالي  فلاديمير بوتين، والذي سجلته لجنة الانتخابات المركزية كمرشح في 29 يناير.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2024 على مدى ثلاثة أيام - من 15 إلى 17 مارس، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية.

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