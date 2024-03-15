لوكاكو على ردار الدوري السعودي..هل يفرط نادي روما في مهاجمه خلال الانتقالات الصيفية؟

يترقب عشاق دوري روشن السعودي صفقات الاستقطاب القادمة لنجوم العالم خلال الانتقالات الصيفية، بينما كشفت تقارير أن مهاجم روما الإيطالي، روميلو لوكاكو على ردار أحد الأندية السعودية.

وكانت هناك محاولات لجذب لوكاكو إلى البطولة السعودية الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة، بسبب تمسك اللاعب آنذاك بالبقاء في أوروبا.



ووفقًا لما أورده موقع "romapress" نقلًا عن موقع (win win)، نقلًا عن الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن لوكاكو لا يزال أحد أهداف الانتقالات في دوري روشن السعودي في ظل نهاية فترة إعارته إلى روما الصيف المقبل.

ومن المُستبعد تمديد إعارة اللاعب مع نادي العاصمة الإيطالية؛ نظرًا لنية تشيلسي الإنجليزي بيع لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف توفير الأموال اللازمة لتعزيز صفوفه تحضيرًا للموسم المقبل 2024-25.

وأوضح شيرا: "اللاعب سيفكر في خيارات أخرى للعب في الخارج.. في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى أن روما سيحاول الاحتفاظ به.. أحد الأندية السعودية مُهتم بالتعاقد مع لاعب إنتر السابق، وينوي تقديم عرض كبير لضم لوكاكو الصيف المقبل، ومن الممكن أن يصل الاقتراح إلى حاشية النجم البلجيكي قريبًا".

انتقل لوكاكو إلى صفوف تشيلسي عام 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة كبيرة قُدرت قيمتها خلال ذلك الوقت بنحو 97.5 مليون جنيه إسترليني.