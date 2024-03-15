عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ادعوله بالشفاء.. نجل عبد الله الرويشد يشكف تطورات الحالة الصحية لوالده

الرويشد
الرويشد

كشف خالد الرويشد نجل المطرب عبد الله الرويشد عن حالة والده الصحية، بعد تداول العديد من الأخبار حول تدهور حالته الصحية. 

وكتب خالد الرويشد على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة إكس: نفيًا للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي الفنان عبد الله الرويشد أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد.

 

 

وأضاف خالد الرويشد: الوالد حاليا يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين ويرجي تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل.
 

عبد الله الرويشد:


وتعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها المستشفيات.


وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان عبد الكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد.

وعن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد، قال وكيل أعماله ملك أحمد إن الحالة مستقرة، ويُتوقع أن يخرج الرويشد من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

وعبّر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

كان عدد من الفنانين والملحنين دعوا للرويشد بالشفاء العاجل، من بينهم الملحن نواف عبدالله قائلا: "ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".

 

نجل المطرب عبد الله الرويشد خالد الرويشد حالة عبد الله الرويشد الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

موضوعات متعلقة

يسري نصرالله يشيد بفريق عمل مسلسل مسار إجباري وبسمة تشكره

صلة رحم الحلقة 4.. أزمة بين إياد نصار ويسرا اللوزي

العتاولة الحلقة 4..نصار وخضر وقعوا في بعض والسقا يطلب الزواج من زينة

الكبير أوي 8 الحلقة 4..مكي يعاني بسبب أنفه الطويلة وأمينة خليل في المزاريطة

18 مارس.. صابر الرباعي يحيى حفلا غنائيا على المسرح البلدي فى تونس

مسلسل العتاولة الحلقة 4.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

صلة رحم الحلقة 3 .. إياد نصار يبدأ خطوة مثيرة

العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» درسًا قاسيًا

ترشيحاتنا

حزب الله لـ إيران: سنحارب إسرائيل بمفردنا

السيسي: أهنئ أسر طلاب الشرطة بحلول شهر رمضان والتحية للأخوة المسيحيين بالصيام الكبير

الجارديان البريطانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة

بعد هجمات متزايدة استبقت انتخابات الرئاسة.. بيان مهم من الدفاع الروسية

2950 جنيها للجرام.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب| تفاصيل

السيسي: كل المساعدات الموجهة إلى غزة أقل من المطلوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ