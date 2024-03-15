شيرين رضا : عمرو دياب دخل لبابا غرفة النوم وقاله عاوز أتجوز بنتك

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن بعض ذكرياتها مع زوجها السابق الفنان عمرو دياب، قائلة: "صحى بابا من النوم وقاله عاوز أتجوز بنتك، وبابا وافق بعد ما دخل عليه غرفة النوم".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "تزوجت عمرو دياب 3 سنوات، وغنى لي كل الأغاني اللي أصدرها في هذه الفترة .. هيغني لمين تاني؟! ده أنا كنت أطيّر رقبته".

وتابعت الفنانة: "لم أكن أشعر بالغيرة من ملاحقة البنات لعمرو دياب، أنا مش بغير لأن الغيرة مش بتوجع غير صاحبها، فأنا تزوجت من شخص معروف ومشهور ولازم يكون له معجبين، ولو قعدت كل شوية أسأل أنا اللي هتعب لأنه كده كده هيفضل حواليه نسوان، واخترت أن أثق في عمرو دياب بدلا من الغيرة".