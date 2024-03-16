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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بعد 3 ساعات إشتعال.. محاصرة حريق استوديو الأهرام وإجراء عمليات تبريد.. فيديو

صدى البلد

 

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق استوديو الأهرام بعد قرابة ٣ ساعات من اندلاعه والتهامه لديكورات مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان. 

وتجري الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة اخرى. 

واستعانت قوات الإنقاذ البري بالسلالم الهيدروليكية لإخلاء العقارات من السكان خاصة في الطوابق العليا. 

وسقط منذ قليل ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية اثناء عمليات اخماد حريق ستوديو الاهرام. 

امتد حريق ستوديو الأهرام إلى ١٠ عقارات مجاورة وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية. 

 

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق ستوديو الاهرام منها لحدوث انفجارات نتيجة اشتعال النيران. 

ووصل الى موقع حريق ستوديو الاهرام عدد جديد من سيارات الاطفاء ليرتفع عددها الى ١٨ سيارة لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع السنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة. 

انتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع حريق ستوديو الاهرام لمتابعة عمليات اخماد الحريق الهائل الذي نشب منذ قليل في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم. 

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

 

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محافظ الجيزة يتابع جهود السيطرة على حريق استوديو الأهرام.. صور

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جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

فيما تحاول فرق الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على النيران والتي امتدت إلى واجهة عقار مجاور إلى ستديو الأهرام حيث وصلت النيران إلى عددا من الشرفات في العقار المجاور للحريق.

 

ستوديو الاهرام حريق ستوديو الاهرام محاصرة حريق ستوديو الاهرام

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