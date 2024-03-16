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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف عاجل بالزمالك بعد تراجع الأداء والنتائج

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي اسلام صادق، عن موقف نادي الزمالك من تراجع الاداء. 

وكتب: "الزمالك يبحث مع جوميز أسباب سوء النتائج في جلسة خاصة مع حسين لبيب والبرتغالي يتحفظ على عدد من الصفقات الجديده".

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام عقب خوض مباراة الجونة بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك لخوض للتدريب على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، بعد الانتهاء من عملية الإصلاحات والتطوير لأرضية الملعب ليكون جاهزاً من جديد لإقامة التدريبات عليه بشكل طبيعي.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.

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