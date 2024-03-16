حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا بالأسلحة الصاروخية

قصف حزب الله اللبناني موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية، حيث أصابه إصابةً مباشرة.‏

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أنه تم إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.

و بالأمس؛ قصف حزب الله اللبناني موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث أصابه إصابة مباشرة وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأعلن الحزب في وقت سابق من أمس، الجمعة، قصف موقع ‏المرج الإسرائيلي بالأسلحة المدفعية، حيث تمت إصابته اصابة مباشرة.‏

ووفق البيان الصادر عن الحزب؛ فإن هذا الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بالصواريخ استهدفتا أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ بلدة عيتا الشعب.

وكانت الدولة اللبنانية سلمت ردها الرسمي على الورقة الفرنسية عبر وزارة الخارجية.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية أنّ الرد تضمن إطاراً عاماً يبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار 1701 شرط التزام إسرائيل بتطبيق مندرجاته.

وأضافت "الجديد": "في الرد يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة".

وكانت صحيفة "النهار" أفادت في وقت سابق بأن فرنسا نقلت للمسئولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية ووقف إطلاق النار يعرض لبنان "لحرب إسرائيلية هائلة".

وكانت صحيفة “ليبانون نيوز” ذكرت في وقت سابق أن فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل إلى تحقيق هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود.

وتضمن الاقتراح منع الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل عن شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

كما اشتمل أيضا على انسحاب عناصر حزب - الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.

ونص الاقتراح كذلك نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء بأن الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب.