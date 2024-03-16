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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اجتماع وزاري رباعي في مسرح حادث حريق ستديو الأهرام.. فيديو

اجتماع وزاري في حريق
اجتماع وزاري في حريق استديو الأهرام

شهد مسرح حادث حريق استديو الأهرام في الجيزة اجتماع رباعي بين وزيرة التضامن الإجتماعي ووزيرة الثقافة ووزير القوى العاملة ومحافظ الجيزة.

وأجرى كلا من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وحسن شحاتة وزير القوى العاملة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع رباعي في مسرح الحادث.

تفاصيل جديدة في حريق ستديو الأهرام

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق. 

وأخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري ستوديو الاهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وأفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

واندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب. 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

الجيزة استديو الاهرام أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان مصطفى شعبان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

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