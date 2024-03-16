عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اشتباك برلماني مع الحكومة لتأخر صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء.. نواب: تجاوز الموعد نهائي تقصير واضح

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

اشتباك برلماني مع الحكومة لتأخر صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء

استدعاء الحكومة.. تطورات مفاجئة بسبب تأخر لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء

برلماني: تجاوز الموعد النهائي لصدور لائحة التصالح أمر مخالف للقوانين للقانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، يوم 18 ديسمبر 2023، ووفقا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية  بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي ان المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس.

ويفصلنا عن هذا الموعد أقل من ٤٨ ساعة وهو ما دفع النواب للتساؤل عن أسباب تاخر اللائحة.


وأعلن النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،  أنه  حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.

وتابع منصور  في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون وافق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا أن الحكومة إذا لم تصدر القانون بهذا الموعد  ستصبح الحكومة مخالفة للقانون.


وعبر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود   لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، مع الحكومة اي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.

وتوعد منصور مؤكدا أنه إذا لم تصدر اللائحة في الوقت المحدد سيقوم باستدعاء الحكومة للبرلمان لان عدد كبير من المواطنين يضعون آمالا على صدور اللائحة وينتظرونها بفارغ الصبر، لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.

واستنكر  وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدم استدعائه من الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح.
 

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس، أنه يتبقى على الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أقل من ٤٨ ساعه فقط.


وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن  الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".

ولفت المغاوري إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاث أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، وإلا ثبت مخالفتها للقانون، وتقصيرها أمام البرلمان.

وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمرا ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.

 

لائحة التصالح القوى العاملة التصالح في مخالفات البناء مخالفات مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

علي جمعة: مباح للرجل يربي شعره ويعمله ديل حصان وضفرتين ..فيديو

6 أيام بالعناية المركزة.. محمد صلاح يتدخل لعلاج أحمد رفعت في بريطانيا

وقف النار لحماية المدنيين.. فلسطين: نتنياهو يعترف بخوض معركة دبلوماسية مع العالم

انفراد بالفيديو|الحماية المدنية تنقذ دار أيتام بالسلام من الاحتراق وإخراج 20 طفلاً

تعرف على الناجي الوحيد من حريق ستوديو الأهرام ..صور وفيديو

بعد وفاة حبيبة الشماع.. ما مصير سائق أوبر المتهم باختطاف فتاة الشروق؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

فيديو

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ