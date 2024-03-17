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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموائد والعزومات.. عادات رمضانية لا تنقطع بواحات الوادي الجديد

جانب من الموائد الرمضانيه
جانب من الموائد الرمضانيه

تعتبر الموائد الرمضانية والعزومات من  العادات والتقاليد المتوارثة بين أهالي الواحات في الوادي الجديد، خاصة في شهر رمضان، حيث تقوم العائلات في القرى  بعمل موائد رمضانية وعزومات للأهل والأقارب بل تشمل الجيران والعائلات في القرية بل والقرى المجاورة، واختفت تلك العادات بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين ولكن هذا العام  بدأت ترجع هذه العادات وخاصة في قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، وتختلف العادات من واحة لأخرى، فالعادات في واحة الخارجة تختلف عن "الداخله.

يقول حسام عادل النجار من أهالي الداخلة، إنه وفاعلو الخير يحرصون كل شهر رمضان علي عمل  مائدة رمضانية بجوار المجمع الإسلامي الكبير، كعادة منذ عشرات السنين، كما عهدها والده الحاج عادل النجار عليه رحمة الله.

وأضاف أن بعض الأهالي في القري يقومون بعمل مائدة يدعون إليها معظم أهالي القرية ويشارك الشباب في عملية الطهي والتجهيز بروح الفريق وفي جو يسوده الحب والإخاء.

وأشار إلى أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد راسخة وموروثات ثقافية واجتماعية ثابتة لم تتغير أو تتأثر بالثقافات الجديدة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة.

واكد حسام النجار أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وإن اختلف شكلا، فإنه لا يختلف أساسا، فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة واحدة في الوجبات، خاصة فى الأعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والأخلاق.

ولفت إلى أن العزومات خلال شهر رمضان متبادلة داخل العائلة الواحدة وتتكرر بصفة دورية إلي أن ينتهي شهر رمضان المبارك، ناهيك عن العزومات والولائم خلال أيام العيد والتي تبدأ بحفلات الشواء  وغيرها  من عادات الأكل المتوارثة.

من ناحيته أكد الشيخ نصر ميلاد قاريء بالمجمع الإسلامي، أن أهالي الواحات يشتهرون بالكرم والطيبة وخاصة الاهالي بالقري، حيث تقوم  معظم العائلات بعمل عزومات للأهل والجيران، وغالبا ما تقوم القري بعمل عزومات لجميع مواطنيها من الصغار والكبار، وأحيانا تشمل العزومة جميع أهالي القرية، خاصةً أثناء الأفراح.

وأضاف أنه بجانب العزومات العائلية تقام ولائم أثناء الأفراح ومناسبات الزواج  حيث  يقوم صاحب الفرح أو بذبح عجل أو عجلين على حسب المعازيم الذين وجهت لها الدعوة، وتقوم السيدات ممن اشتهرن بحرفية الطبخ الجماعي بطهي الطعام وتجهيزه، مشيرًا إلى أن معظم العائلات فى الوقت الحالى يقمن باستئجار طباخين محترفين لتولي هذه المهمة، ويقتصر دور السيدات على مهام تجهيز وإعداد الطعام فقط.

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من جانبه، أكد عماد سبع أحد الشباب  والمهتمين  بمثل هذه العادات، أن أهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد متوارثة لا يمكن التخلي عنها، فمثلا عادات  العزومات والولائم  تنتشر على مدار الشهر الكريم  وفي مناسبات الأعياد.

وأضاف أن فكرة العزومات عادة متوارثة من الآباء والأجداد، وتعمل على توطيد العلاقات والترابط والحب والأخوة بين الأهل والجيران، ونبذ التباعد والشحناء.

 

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موائد رمضانيه مائدة رمضان لوادي الجديد مركز مجمع واحة الخارجة ولائم والدة وارث موروثات ي شهر رمضان

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