الكلام دا ليكوا كلكم اسمعوه كويس | مها أحمد توجه رسالة للسيدات

وجهت الفنانة مها أحمد، رسالة للستات، قائلة: "لازم تكوني متجددة".

وقالت الفنانة مها أحمد، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المُذاع على قناة "النهار"،: "الكلام ده لكل الستات لازم تكوني متجددة طوال الوقت".

وأشارت: "أنا في البيت بكون مليون ست في ست واحدة"، موضحه: "أنا بتحسد ومؤمنة جدا بالحسد، وبحب ألبس حاجات تحميني من الحسد.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.



