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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مها أحمد: معظم الفنانين بيحسدوني.. ورافعة 4 قضايا على «فادي خفاجة» و«تيك توك»|فيديو

مها أحمد
مها أحمد

علقت الفنانة مها أحمد على مشاجرتها مع فادي خفاجة قائلة: "عندي شهوة للستر أن أي حد يقول عليا حاجة وحشة أو حاجة مش فيا، وأنا ناجحة، ومؤمنة جدًا بالحسد وبحب البس حاجة زرقا عشان تحميني من الحسد وبقرأ قرآن قبل ماطلع لايف وأثناء اللايف، لأن معظم الفنانين قاعدين بيتفرجوا عليا ويحسدوني على الريتش بتاعي، زي اللي انا رافعه عليه قضية".

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وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "رافعة 3 قضايا على فادي خفاجة، ومجدي قضية وهما سب وقذف وتحرش، وغير اني هرفع قضية على منصة التيك توك، وهي مضمونة وأكسبها وأنا مغمضة لأنه حقي وعندنا قانون وقضاء عادل هيجيبلي حقي بالقانون".

 

مها أحمد

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