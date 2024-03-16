مها أحمد: رفضت منصب مهم لأني مش بحب الروتين.. فيديو

علقت الفنانة مها أحمد على تضيعها للفرص خلال فترة في حياتها بسبب لكسل قائلة: "مش كسلانة في الشغل ماعدا شغل الشتا، وكسلي خسرني اني في عز الهجوم ده اتطلبت اني امسك منصب مهم للمرأة".

وقالت مها أحمد خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: " رفضت منصب المرأة لاني مش بتاعة حاجات روتينية، ولو عايزة أخرس الالسنة كنت ممكن اقبل بالمنصب ومحدش يعرف يقولي صباح الخير حتى".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر

