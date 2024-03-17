الكبير والصغير .. نور النبوي يروج لمسلسل "امبراطورية م"

روج الفنان نور النبوي لأحدث مسلسلاته التى يشارك بها خلال الماراثون الرمضاني الحالي “إمبراطورية م”.

ونشر نور النبوي صورة تجمعه بوالده خالد النبوي من المسلسل ،وكتب معلقًا:" الإمبراطور الصغير و الإمبراطور الكبير مختار و مروان ابو المجد X إمبراطورية م".

ويعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، والنجم الصاعد نور النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.