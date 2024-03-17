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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير والصغير .. نور النبوي يروج لمسلسل "امبراطورية م"

صدى البلد

روج الفنان نور النبوي لأحدث مسلسلاته التى يشارك بها خلال الماراثون الرمضاني الحالي “إمبراطورية م”.

ونشر نور النبوي صورة تجمعه بوالده خالد النبوي من المسلسل ،وكتب معلقًا:" الإمبراطور الصغير و الإمبراطور الكبير مختار و مروان ابو المجد X إمبراطورية م".

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إمبراطورية ميم الحلقة 5.. ظهور علامات الإعجاب بين خالد النبوي وحلا شيحة

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إمبراطورية ميم الحلقة 4.. مايان السيد تتلاعب بمشاعر نور النبوي

ويعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، والنجم الصاعد نور النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

أحدث أعمال خالد النبوي الفنان نور النبوى مسلسل إمبراطورية ميم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

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