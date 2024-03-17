اعرف الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

يفصلنا عن الموعد النهائي لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أقل من 24 ساعة.

يأتي ذلك طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 18 ديسمبر 2023، فوفقا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي أن المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس، الموافق غدًا الإثنين.

وكان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قد أعلن أنه حال عدم صدور اللائحة التنفيذية، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.

وعبّر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، مع الحكومة أي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.