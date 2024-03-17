سوريا.. غارات إسرائيلية على مواقع في دمشق| فيديو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك معلومات عن غارات إسرائيلية على مواقع في العاصمة السورية دمشق.

من جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مقتضب، إن انفجارات دوت في ريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وبحسب المرصد السوري، فإن القصف الإسرائيلي تزامن مع محاولة المضادات الأرضية التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وكانت إسرائيل، شنت أواخر الشهر الماضي، غارات على محيط العاصمة السورية دمشق، قالت عنها وكالة الأنباء السورية (سانا) -آنذاك- إن «الدفاعات الجوية السورية تصدت لها بالصواريخ وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات».

ورغم أن إسرائيل كثفت غاراتها على أهداف في سوريا، منذ ديسمبر الماضي، إلا أن الدولة العبرية نادرا ما تعلق على ضربات بعينها، مكتفية بتأكيدها أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واستهدفت إسرائيل، في السنوات الأخيرة، أهدافا تابعة لإيران وحزب الله، في سوريا، شملت مستودعات الأسلحة والذخائر، والشحنات العسكرية، بالإضافة إلى مواقع تابعة للجيش السوري.