أخبار الفن| أروى جودة ترد على متابعة بعد انتقاد شكلها.. وفاة فاروق عيطة والجنازة اليوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

خرجت الفنانة أروي جودة عن صمتها ردًا على الإنتقادات التى وجهت إليها على مظهرها فى مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

وفاة فاروق عيطة والجنازة غدا

أعلن نقيب الفنانين أشرف زكي عن وفاة الفنان فاروق عيطة، ويشيع غدا الأحد جثمان الفنان الراحل من مسجد السلام، فيما يدفن جثمانه بمدافن الأسرة في مدينة نصر.

محارب الحلقة 6 … محمود عمرو ياسين يتعاون مع أحمد زاهر

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “محارب”، الذي يعرض حصريا علي مجموعة قنوات cbc، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

الكبير والصغير .. نور النبوي يروج لمسلسل "امبراطورية م"

روج الفنان نور النبوي لأحدث مسلسلاته التى يشارك بها خلال الماراثون الرمضاني الحالي “إمبراطورية م”.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تتلقى تهديدات من جارها

عرضت منصة watch it، الحلقة السابعة من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.