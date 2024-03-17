تقييد حركة الملاحة الجوية في 3 مطارات بموسكو

ذكرت وكالة النقل الروسية انه جرى تقييد حركة الملاحة الجوية وذلك لاسباب أمنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتم تقييد الملاحة في 3 مطارات بمحيط موسكو.

وضربت انفجارات مصفاة نفط أخرى في جنوب روسيا في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد. وتعرضت السفينة نفت بريجوني زافود في سلافيانسك أون كوبان في منطقة كراسنودار لهجوم من قبل ما لا يقل عن سبع طائرات بدون طيار.

وقالت السلطات الإقليمية في كراسنودار، صباح الأحد، إن شخصا توفي بعد إصابته بنوبة قلبية.

تم الآن إخماد الحريق في مصفاة النفط في سلافيانسك بالكامل.