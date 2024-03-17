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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فن مصري خالص يدعو للفخر.. دياب يشيد بمسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

نشر الفنان دياب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يشيد فيه بمسلسل "الحشاشين" الذى يعرض على قناة on.

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وقال دياب: “مسلسل الحشاشين فن مصري خالص يدعو للفخر وعمل عظيم، شكرا دكتور بيتر ميمي على المتعة والإخلاص”.

مسلسل الحشاشين

وقد شهدت الحلقة رقم 6 من مسلسل “الحشاشين”، إلقاء القبض على حسن الصباح، وحبسه وتهديده بالتعذيب قبل قتله كما وعده من قبل.

وكشف حسن الصباح عن مخططه لقتل الخليفة العباسي أثناء زيارته لأصفهان عن طريق أحد الفدائيين، ولكن نظام الملك كشف الخطة والقى القبض على الانتحاري.

استطاع نظام الملك استقطاب المعلومات ومعرفة مخطط حسن الصباح وألقى القبض عليه بعد خيانة العهد بينهما، ولكنه تمكن من تهريب زوجته وطفليه قبلها. 

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الحشاشين 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

حسن الصباح كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين احمد عيد دياب

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