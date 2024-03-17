تموين الغربية: ضبط كميات كبيرة من الصواريخ والألعاب النارية المخالفة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، خلال حملة موسعة في الأسواق، من ضبط عدد كبير من الصواريخ والألعاب النارية المخالفة، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور طارق رحمي بتكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع الألعاب النارية.



وضبطت الحملة 4090 عبوة صواريخ، تنوعت بين ضوئية وصوتية، بواقع 3250 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع ترعة سنارة الأول في طنطا، و1840 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع نادي المعلمين في طنطا. كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بضبط 1000 صاروخ ألعاب نارية .



وتم تحرير محضر بالواقعتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.



وفي هذا السيا، أكد رحمي حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.