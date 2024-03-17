حمو بيكا يجري عملية جراحية بعد رمضان | تفاصيل

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا عن أنه سيجري عملية جراحية بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك أثناء استضافته مع رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر.

وقال حمو بيكا إنه سيجري عملية تدبيس للمعدة للتخلص من “الكرش” الذي يؤزمه في حياته ويسبب زيادة وزن له، وذلك بعد سؤال رامز جلال عن حقيقة هذا الأمر.

وقع مؤدي المهرجانات حمو بيكا وكزبرة ضحية الحلقة السابعة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاحد.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.