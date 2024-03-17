خالد يوسف: أنا ضد السينما النظيفة ورفض التلامس فهم قاصر للفن

أكد المخرج خالد يوسف، أنه يرفض أي شرط يضعه الفنان أمامه من أجل المشاركة في أي عمل، موضحًا أن رفض التلامس في أي عمل فني هو فهم قاصر للفن.

وقال "خالد يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه ضد السينما النظيفة وخاض حرب ضد هذه الفكرة خلال 10 سنوات، مشددًا على أنه ضد مصطلح السينما النظيفة بكل ما يحمله من معنى، وهو مصطلح قاصر.

ونوه بأن الفن حالة يعبر عن الحياة بكافة تفاصيلها، منوهًا بأن التفاصيل الصغيرة تجعل المشاهد ينسى أنه يشاهد الفيلم، مؤكدًا على ضرورة أن يكون العمل متقن بشكل كبير، وأنه ضد السينما النظيفة وكل شخص حر.

وتابع: "قبل كده في وقت الحديث عن السينما النظيفة كان اللي يمسك ايد واحدة الدنيا تقوم"، موضحًا أن أي فنان حر في تصريحاته وأراءه وأفكاره.